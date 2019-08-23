«الأرصاد» تحذر من طقس الغد

23 أغسطس 2019 - 04:41 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية العظمى تكون 32 والصغرى 23، أما السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى 32 والصغرى 24، وتكون العظمى على الوجه البحري والقاهرة 37 والصغرى 25، أما جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى 37 والصغرى 28، وتكون على شمال الصعيد 38 العظمى والصغرى 26، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون 41 للعظمى والصغرى 29.





