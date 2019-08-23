  • الجمعة 23 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:47 م
بحث متقدم
أرشيفية

«الذهب» يسجل أول تراجع أسبوعي منذ بداية الشهر

السيسي

لأول مرة.. «السيسي» يشارك في قمة الـ«7 الكبار»

صورة أرشيفية

مصري يحاول الانتحار في الكويت.. هذه هي الأسباب

الفنان أحمد فتحي

الموت يفجع فنانًا شهيرًا

أرشيفية

لهذه الأسباب.. «الإخوان» تتنصل من عناصرها بالسجون

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد

أرشيفية

«الأعلى للإعلام» يستدعي ريهام سعيد بشكل عاجل

أرشيفية

تشاجرت مع صديقتها.. فأقامت على شرفها حفل «اغتصاب جماعي»

غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية

فضائيات تبيع الهواء لأعلى سعر.. «ادفع عشان تتشهر»

أرشيفية

تفاصيل مثيرة.. نصاب كويتي يوقع بضحاياه من داخل محبسه

«بوبي الحبوب».. هكذا سخرت ريهام سعيد من تامر حبيب

الصفحة الأخيرة

الإعلامية ريهام سيد
الإعلامية ريهام سيد

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

لماذا رفض أبناء ريهام سعيد حفظ القرآن؟

#

تصريح صادم من شقيقة ريهام سعيد عن حالتها الصحية

#

تصرف غير متوقع لـ"ريهام سعيد" ردًا على هدية طفلة لها

#

نقل ريهام سعيد للمستشفى بعد مشادة بينها وبين فنانة شهيرة

ريهام سعيد

تامر حبيب

فيديو السمنة

ردت الإعلامية ريهام سعيد بقسوة على البوست الذى نشره السيناريست تامر حبيب عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" والذى قال فيه: "طيب التخين ممكن يخس إنما الريهام ده يا حرام يعمل ايه ؟!!!!!".

ونشرت ريهام سعيد، على حسابها الشخصى ردًا على الفيسبوك منشور تامر حبيب وعلقت قائلة: "غير إن عيب حد مثقف زيك ياخد بجملة من وسط حلقة زى الناس العادية".

وتابعت ريهام سعيد: "عيب أوى أنك تتكلم بالطريقة دى وأنت نفسك مبداتش ترقص وتبقى بوبى الحبوب غير لما عملت عملية وخسيت، نزلت من نظرى أوى".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، شنت حملة لمساعدة مرضى السمنة ولكنها سخرت منهم بعبارات قاسية منها "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر".

وتابعت: "منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشى، بتفقدي جزء من أنوثتك".

شاهد..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الاحتلال يتوعد.. وحماس تبارك بعد مقتل «فتاة إسرائيلية»
» لبلوغ مونديال 2022.. الصين تجنس تسعة لاعبين!
» شاهد.. فنانة شهيرة تصدم «ريهام سعيد» بعد فيديو «السمنة»
» "شيري عادل" تؤكد انفصالها عن معز مسعود
» تعرف على تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» الارصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
» تامر أمين: "الجواز زي الخرشوف والسبانخ شر لابد منه"
» البنك الأهلي: قرار خفض أسعار الفائدة يسري على هؤلاء
» توفيق عكاشة: " انا بقيت كاره الحياة وبتمنى انام ميطلعش عليا نهار"
» "السكة الحديد" تكشف عن إجراء هام بشأن سائقي القطارات
» مستشفيات إسرائيل قد تواجه أزمة مالية كبيرة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية