  • الجمعة 23 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:46 م
بحث متقدم
أرشيفية

«الذهب» يسجل أول تراجع أسبوعي منذ بداية الشهر

السيسي

لأول مرة.. «السيسي» يشارك في قمة الـ«7 الكبار»

صورة أرشيفية

مصري يحاول الانتحار في الكويت.. هذه هي الأسباب

الفنان أحمد فتحي

الموت يفجع فنانًا شهيرًا

أرشيفية

لهذه الأسباب.. «الإخوان» تتنصل من عناصرها بالسجون

أرشيفية

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد

أرشيفية

«الأعلى للإعلام» يستدعي ريهام سعيد بشكل عاجل

أرشيفية

تشاجرت مع صديقتها.. فأقامت على شرفها حفل «اغتصاب جماعي»

غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية

فضائيات تبيع الهواء لأعلى سعر.. «ادفع عشان تتشهر»

أرشيفية

تفاصيل مثيرة.. نصاب كويتي يوقع بضحاياه من داخل محبسه

مصري يحاول الانتحار في الكويت.. هذه هي الأسباب

قضايا وحوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة في أزمة أعداد العمالة المصرية في الكويت

#

وفاة مصري دهسًا في الكويت

#

مصري يلقى مصرعه في الكويت

#

هذه أسباب استقالات المعلمين المصريين في الكويت

حاول شاب مصري الانتحار بأن ألقى بنفسه من الدور الثاني من إحدى البنايات بالكويت، بسبب خلافات عائلية.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن الشاب الذي لم تكشف عن هويته أصيب بكسور متفرقة، فيما توصل رجال المباحث بمنطقة "الفروانية" إلى أن السبب خلافات عائلية جعلت الشاب يرمي نفسه من الشقة التي يقيم فيها.

ومن المقرر أن يدلي الشاب بأقواله بعد تحسن حالته الصحية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، عثرت أجهزة الأمن الكويتية على جثة وافدة آسيوية في منطقة الفروانية بعد إقدامها على الانتحار شنقًا على سلم عمارة.

وكانت محاولة الانتحار هي الخامسة من نوعها في غضون الأسابيع القليلة الماضية.

وسجلت الكويت وفق ما نشرت تقارير صحفية محلية في يوليو الماضي، انتحار 394 شخصًا خلال العشر سنوات الماضية.

وسجل أعلى نسبة انتحار بين أبناء الجالية الهندية الكويت، إذ انتحر 394 وافدًا ووافدة من الجنسية الهندية خلال 10 سنوات من 2007 وحتى 2017، مثل الرجال القسم الأكبر منهم، حيث سجل انتحار 331 مقابل 63 أنثى.

ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 4 ملايين و800 ألف، بينهم نحو 3 ملايين و393 ألفًا من المقيمين، من ضمنهم عمالة منزلية بحدود 680 ألفاً، وتشكل الجالية الهندية العدد الأكبر منهم بنحو مليون شخص، بحسب تقديرات السفارة الهندية لدى البلاد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الاحتلال يتوعد.. وحماس تبارك بعد مقتل «فتاة إسرائيلية»
» لبلوغ مونديال 2022.. الصين تجنس تسعة لاعبين!
» شاهد.. فنانة شهيرة تصدم «ريهام سعيد» بعد فيديو «السمنة»
» "شيري عادل" تؤكد انفصالها عن معز مسعود
» تعرف على تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» الارصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
» تامر أمين: "الجواز زي الخرشوف والسبانخ شر لابد منه"
» البنك الأهلي: قرار خفض أسعار الفائدة يسري على هؤلاء
» توفيق عكاشة: " انا بقيت كاره الحياة وبتمنى انام ميطلعش عليا نهار"
» "السكة الحديد" تكشف عن إجراء هام بشأن سائقي القطارات
» مستشفيات إسرائيل قد تواجه أزمة مالية كبيرة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية