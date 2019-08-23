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لبلوغ مونديال 2022.. الصين تجنس تسعة لاعبين!

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حسن علام- متابعات

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الصين

9 لاعبون

مونديال قطر 2022

أعلنت السلطات المحلية الصينية أنه سيتم تجنيس تسعة لاعبين، في مسعى الصين لبلوغ نهائيات كأس العالم المقررة في قطر عام 2022 للمرة الثانية في تاريخها.

وقد يصبح المنتخب الصيني لكرة القدم قريبًا، وبتلك الخطوة، مؤلفًا بأكمله من لاعبين ولدوا خارج البلاد، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وبات المهاجم البرازيلي الأصل إيلكيسون، أول لاعب من أصول غير صينية يتم استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب الوطني، يوم الأربعاء.

ومن المتوقع، أن يشارك ابن الـ30 عامًا للمرة الأولى مع "التنين الأحمر"، الشهر المقبل، في إطار تصفيات كأس العالم 2022، ضد جزر المالديف، حيث ستشهد المواجهة أيضًا المشاركة الثالثة للاعب الارتكاز نيكو ييناريس، المولود في لندن من أب قبرصي وأم صينية، والذي يلعب في صفوف بيجينغ غوان.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد الصيني لكرة القدم تشين تشويان، حسب ما أشارت الصحافة المحلية: "نريد الذهاب الى (مونديال 2022 في) قطر. وسيساعدنا اللاعبون المجنسون في مسعانا لتحقيق أهداف قصيرة المدى مع المنتخب الوطني".

وتابع الرئيس: "حتى الساعة، سجلّت الأندية تسعة لاعبين مجنسين من أو دون أصول صينية في الاتحاد الصيني لكرة القدم، فيما لا يزال البعض الآخر يخضع لعملية التجنيس".


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