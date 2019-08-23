برلماني: سنتصدى للاعتداء على المرضى النفسيين

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المرضى النفسيين

قال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك انتشارًا واضحًا لجرائم التعدي على المرضى النفسيين، والتي وصلت للقتل والاغتصاب، مشيرًا إلى أن حادث التعدي على مريض نفسي داخل محل حلاقة، بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، لم يكن الأول، لذلك يجب التصدي لمثل هذه الوقائع من خلال تطبيق عقاب رادع حتى لا يكون هناك تكرار.
وأضاف الغول، في تصريح، أنه سيتم تقديم طلب إحاطة بشأن الجرائم المتكررة ضد المرضى النفسيين في الشارع المصري، وسيتم التعامل بسرعة شديدة مع بداية دور الانعقاد الخامس لتقنين الوضع من خلال العمل على مشاريع قوانين تحمي حق المرضى النفسيين وتحميهم من الجرائم المتكررة.
ولفت، إلى أن دور اللجنة خلال الفترة القادمة متابعة مستشفيات الأمراض النفسية والبحث عن متطلباتها لتوفير رعاية سليمة للمرضى، مشيرًا إلى ضرورة التوعية من خلال جلسات تثقيفية لتوضيح كيفية التعامل مع المرضى النفسيين، وحقوقهم في الحياة بشكل عام.


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