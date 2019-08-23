رسالة مؤثرة من الملك سلمان للمصاب باعتداء في اسطنبول

زار السفير السعودي لدى تركيا، وليد بن عبد الكريم الخريجي، مواطنًا من المملكة يتلقى العلاج في أحد مستشفيات اسطنبول، بعد إصابته خلال هجوم بإطلاق نار عليه.

وقال الخريجي، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، إنه قام بزيارة المواطن "للاطمئنان على صحته والوقوف على الخدمات الطبية التي تقدم له"، مضيفا: "نقلت له حرص القيادة، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز) وولي عهده الأمين (الأمير محمد بن سلمان) بالحرص على سلامة المواطنين، متمنيًا له الشفاء العاجل".



وسبق أن تعرض مواطنان سعوديان شقيقان أثناء وجودهما في مقهى بمنطقة شيشلي في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية بينها هاتفان وحقيبة.



وأعلنت الشرطة التركية، إلقاء القبض على شخصين يشتبه في اعتدائهما على السائحين، موضحة أنهما تعرضا للهجوم في مقهى والمنفذان كانا يستقلان دراجة نارية.