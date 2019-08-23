بالفيديو.. لحظة سقوط «سفاح العجائز» ببني سويف

نشرت الصفحة الرسمية لموقع وزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يرصد لحظة ضبط مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات بغرض سرقتهن واغتصاب اثنتين منهن.

وأمرت نيابة بني سويف، بحبس "سفاح العجائز"،، مصطفى أحمد عبدالقوي، وشهرته "مصطفى الغمراوي"، 65 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وقررت تشريح جثث السيدات المتوفيات وبيان ما بهن من إصابات.

كانت البلاغات قد تعددت بالعثور على 4 جثث لسيدات على فترات زمنية مختلفة وهن ربة منزل، 72 سنة، مُبلَّغ باختفائها، وعُثر على جثتها بأرض زراعية خلف موقف محيي الدين، بكامل ملابسها، وفي حالة تحلُّل، و "ف.ى.ع" 60 سنة، ربة منزل، من أطفيح بالجيزة، عُثر على جثتها بمجرى مائي بقرية شريف باشا بدائرة المركز، و"س.م.ا" 81 سنة، ربة منزل، عُثر على جثتها بترعة الإبراهيمية أمام قرية منشأة حيدر، و"س. ج.ا" 73 سنة، موظفة بالمعاش، عُثر على جثتها بناحية قرية الشيخ علي بهلول.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو (مسجل شقي خطر - مزارع - مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز "مسجل جنائي سرقات مواشي" وسبق اتهامه في 36 قضية "سرقة بالإكراه، شروع في قتل، سرقات مواشي، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها، وقرر بتعديه على المجني عليهن، والاستيلاء على ما بحوزتهن من متعلقات، وبإرشاده تم ضبط المتعلقات.

واعترف المتهم بارتكاب الوقائع المنسوبة له، وقال في تحقيقات النيابة، إنه مقيم بــ" عزبة زلطة"، التابعة لقرية أبشنا، بمركز بني سويف، وأضاف: "حاولت سرقة سيدة في الفيوم وحاولت قتلها وسرقة حلقها الذهبي، لكنها لم تمت، وتم القبض عليّ وحكمت المحكمة ضدي بالحبس 10 سنوات".

وأشار، إلى أن كل سيدة تعاملت معها قمت باستدراجها بطرق مختلفة، "فقبل عيد الأضحى شاهدت سيدة تسير في طريق (تزمنت الشرقية)، بجوار موقف محيي الدين، بمدينة بني سويف، وكانت ترتدي "حلق ذهبي" في أذنها، فاقتربت منها وبدأت الحديث معها عن طريق القيام بحمل حقيبتها إلا أنها رفضت، وأثناء حديثي معها وجدت أن المنطقة التي نسير فيها لا يوجد بها أحد فشاهدت قالب طوب فأخذته وقمت بضربها على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقمت بسرقة قرطها الذهبي، ووجدت معها مبلغ 250 جنيهًا كان موجودا معها، وقمت بإخفاء الحلق في منزلي بعزبة زلطة، واكتشفت أن الحلق ليس ذهبا وإنما هو صيني.

وأضاف: "عدت إلى المنزل ولم أنم في هذا اليوم، لأن هذه السيدة ظلت تأتي لي في المنام، حتى استيقظت في الصباح وفطرت وشربت الشاي".

وتابع: "في 3 يونيو الماضي، كنت أمر بضائقة مالية وعايز فلوس، وجدت سيدة غلبانة تسير في مدينة بني سويف، فاقتربت منها وعرفت منها أن اسمها فايزة يوسف عبدالسيد غالي، 60 سنة، ربة منزل، من مركز أطفيح، الجيزة، فقمت باستدراجها بزعم مرافقتها لأحد الأشخاص يقوم بتوزيع اللحوم مجانًا، بقرية شريف باشا، وأثناء توجهنا سويًا انتهزت فرصة خلو المكان من المارة وطلبت منها المبالغ المالية التي معها والمصوغات الذهبية، فلم أجد معها شيئًا، فقمت بمعاشرتها جنسيًا في الزراعات كرهًا عنها، وعندما كانت تصرخ هددتني بأنها ستفضحني فقمت بكتم أنفاسها وضربتها بقدمي حتى فارقت الحياة، وقمت بإلقائها في ترعة بالقرية، ورجعت إلى منزلي".

وروى المتهم تفاصيل، جرائمه قائلاً: "ذهبت إلى عزبة الدراملي التابعة لقرية منشاة حيدر، بمركز بني سويف، كنت مواعدًا أحد الأشخاص، فشاهدت سيدة تجلس على الترعة فجلست بجوارها وسألتها عن اسمها، وقالت سعده محمد أحمد عوض، 81 سنة، ربة منزل، من قرية الدوالطة بمركز بني سويف، وقمت بمجالستها ولم أجد أحدا في المكان فضربتها حتى أفقدتها الوعي وسرقت قرطها الذهبي وألقيتها في الترعة، واحتفظت بالحلق الخاص بها في منزلي".

وأضاف أن "السيدة الرابعة من شارع الأباصيري، وكانت تجلس بجوار شجرة، فذهبت إليها وسألتها عن اسمها فقالت سعدية جودة أحمد سلامة، 78 سنة، ربة منزل، وكان معها شوال فيه خبز وقمح، فقلت لها إنني أعرف شخصًا يمكن أن يعطيك قمحًا، واستدرجتها إلى عزبة على بهلول، بمركز بني سويف، بجوار أحد المجاري المائية، وطلبت منها فلوسها فلم أجد معها شيئا، فقمت بالاعتداء عليها جنسيًا، وعندما صرخت كتمت أنفاسها، وضربتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وأخذت شوال الخبز والقمح وعدت إلى منزلي".



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