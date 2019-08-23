والد "الننى": ليس من حق المدرب أو النادى التخلى عن ابنى

23 أغسطس 2019 - 07:25 م

قال ناصر النني والد النجم محمد النني، لاعب منتخب مصر ونادي آرسنال الإنجليزي، إن "نجله" مستمر في صفوف "الجانرز" ولم يتم إبلاغه بالرحيل أو الاستغناء عن خدماته.





وذكرت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال أبلغ محمد النني بالاستغناء عن خدماته، وطالبه بالرحيل في "الميركاتو الصيفي" الحالي.





وأكد والد النني في تصريح، أن "نجله" يتبقى في عقده مع آرسنال 3 مواسم، وهو يسعى للمشاركة في المباريات، ولكن لم يحصل على فرصة مع المدرب الأسباني في الموسم الماضي.





وشدد على أن محمد النني، هو من طلب الرحيل من أجل المشاركة في المباريات، ويرفض الاستمرار على الدكة، مؤكدًا أنه ليس للمدير الفني للنادى او إدارة النادى الحق فى استبعاده أو التخلى عنه.





وأشار والد النني، إلى أن الشرط الجزائي الضخم في عقد "نجله" سبب تأخر اتخاذ قرار الرحيل، واللاعب تلقى أكثر من عرض الفترة الأخيرة، وقيمة الشرط الجزائي الكبير سبب إفساد المفاوضات.



