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الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة

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الاهلى

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انتهي الشوط الأول من مبارة الأهلي وأطلع بره الجنوب سوداني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد برج العرب.

حيث أحرز الهدف الأول اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 6، فيما أحرز محمد مجدي قفشة الهدف الثاني بتمريرة من حسين الشحات في الدقيقة 19.

وزود صلاح محسن الفارق في الدقيقة 40 ليحرز الهدف الثاني والثالث لفريقه، فيما أحرز أحمد فتحي الهدف الرابع في الدقيقة 45.

ويأتي ذلك في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب برباعية نظيفة للنادي الأهلي.


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