«خليها تصدي» تزف بشرى سارة للمواطنين

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حسن علام- متابعات

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السيارات

بشرى سارة

خايها تصدي

قال محمد شتا المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% سيعود بالنفع على أطراف صناعة السيارات من المنتجين والموزعين والمستهلك.
وأضاف شتا، في مقابلة تليفزيونية، أن القرار سيخفض أسعار السيارات بصورة ملحوظة، لافتًا إلى أن بعض مجمعي السيارات كان يحصل على كروت لشراء الأجزاء، ما يعني أن التكلفة ستنخفض وبالتالي ستنخفض أسعار البيع. 

وتابع قائلًا: هناك مصنع للسيارات الفرنسية سيتم افتتاحه قريبًا في إحدى دول شمال إفريقيا، ما يعني أن أسعار السيارات ستنخفض بسبب انخفاض التكلفة.

وأكد المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، إن انطلاق الحملة ليس لتخفيض الأسعار فحسب، ولكن لوجود سعر عادل وصيانة مجانية مثل دول الخليج.


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