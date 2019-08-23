«خليها تصدي» تزف بشرى سارة للمواطنين

قال محمد شتا المتحدث باسم حملة "خليها تصدي"، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% سيعود بالنفع على أطراف صناعة السيارات من المنتجين والموزعين والمستهلك.

وأضاف شتا، في مقابلة تليفزيونية، أن القرار سيخفض أسعار السيارات بصورة ملحوظة، لافتًا إلى أن بعض مجمعي السيارات كان يحصل على كروت لشراء الأجزاء، ما يعني أن التكلفة ستنخفض وبالتالي ستنخفض أسعار البيع.