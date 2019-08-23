ابن جديد يظهر لـ«الفيشاوي» من سيدة ألمانية!

23 أغسطس 2019 - 08:37 م

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات ويدعى تيتوس، زعموا بأنه نجل الفنان أحمد الفيشاوي الذي أنجبه من الألمانية دينيس، التي ارتبط بها منذ سنوات طويلة.





وتشير التكهنات إلى أن الفيشاوي سيعيد سيناريو لينا ابنته الوحيدة في عدم الاعتراف بها مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع تيتوس، إلا أنّ الفيشاوي نفى في كل مقابلاته عدم إنجابه أبناء سوى لينا.







يذكر أن محكمة "أسرة الخليفة" أصدرت السبت الماضي، حكماً بحبس الفيشاوي شهراً، لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته لينا من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ 235 ألف جنيه.



