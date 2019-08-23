الأهلي يكتسح "اطلع برة" بـ9 أهداف في دوري الأبطال

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي،على نظيره اطلع بره، بطل جنوب السودان باكتساح بنتيجة كبيرة  0/9، وفوز عريض هو الأكبر في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية، عبر تاريخها.

وحملت أهداف الحمر توقيع كل من، حسين الشحات”هاتريك” و”هدفين” لكل من، حمدي فتحي وصلاح محسن، وهدف لكل من ، أحمد فتحي ومصطفي سالم بالخطأ في مرماه.

وكان الأحمر، قد فاز على بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم ايضا ببرج العرب، الأحد قبل الماضى، ليعبر الأهلي لدور الـ32، بمجموع المباراتين بنتيجة 13- 0 .


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