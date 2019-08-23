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إصابة 122 فلسطينيا بينهم 50 بالرصاص شرقي غزة

عرب وعالم

غزة
غزة

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 122متظاهرا، بينهم 50 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة الأناضول، نسخة منه: " تعاملت الطواقم الطبية مع 122 إصابة بجراح مختلفة، منها 50 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي".
ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات.
كما ذكر بيان الوزارة أن من بين الجرحى 3 مُسعفين، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في يده، والثاني في رقبته، فيما أصيب الثالث في فخذه.
وأفاد مراسل وكالة الأناضول في قطاع غزة، أن الآلاف من الفلسطينيين شاركوا في المسيرات، وتجمعوا في 5 مواقع، تقع قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة، وإسرائيل.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية، والرصاص المعدني، وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين.
وكانت حركة حماس قد دعت الفلسطينيين إلى المشاركة في المسيرات، التي أطلقت عليها اسم "لبيك يا أقصى"، كونها تتزامن مع الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى على يد شخص أسترالي.
وقالت في بيان أصدرته الإثنين الماضي: " نستنفر أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، في غزة والضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، وأماكن تواجده كافة؛ للتعبير عن غضبهم والمشاركة الواسعة في مسيرات العودة، والفعاليات الجماهيرية والشعبية، وذلك يوم الجمعة المقبل". 
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، في كلمة ألقاها، خلال مشاركته في المسيرات، إن "الحشود التي شاركت اليوم، هي رسالة يقول فيها الشعب الفلسطيني "إن القدس والأقصى خطوط حمراء لا تقتربوا منها فتشتعل نيرانها فيكم".
وأضاف: " سنبقى أوفياء لفلسطين والقدس على طريق العودة والتحرير مهما كلفنا ذلك من ثمن".
وبحسب توثيق مراكز حقوقية فلسطينية، ومنها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة ضد المشاركين في مسيرات العودة منذ انطلاقها بتاريخ 30 مارس/آذار 2018، (208) شهداء، من بينهم (44) طفلاً، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين.
كما أصيب نحو 18 ألف شخص، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل و800 سيدة. -

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