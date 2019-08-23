  • السبت 24 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:40 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

أخطر ما قاله توفيق عكاشة عن حادث معهد الأورام

الإعلامية ريهام سعيد

"الإعلاميين" تمنع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي

سلع غذائية

خبير اقتصادي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن هذا الأمر

مختار نوح

"نوح" يروى حكايات استيلاء التكفيريين على محلات الذهب فى 40 عامًا

الاهلي

الأهلي يكتسح "اطلع برة" بـ9 أهداف في دوري الأبطال

أرشيفية

حلم الزواج بأجنبية يتحول لمآسٍ داخل محاكم الأسرة

أرشيفية

مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل في «القوة الجوية»

أرشيفية

المعركة مستمرة.. الفساد يضرب صفوف جماعة الإخوان

أرشيفية

والدة شاب الشرقية المعاق ذهنيًا تكشف تفاصيل جديدة

صورة أرشيفية

مصري يحاول الانتحار في الكويت.. هذه هي الأسباب

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية

عرب وعالم

العراق
العراق

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

البنتاغون: البيت الأبيض يرشح إسبر رسميا لمنصب وزير الدفاع

#

رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب أصبح وشيكًا

#

تركيا تستدعي القائم بأعمال سفير العراق

#

الأردن يستدعي القائم بأعمال النظام السوري

استدعت الخارجية العراقية، الجمعة، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد، براين مكفيترز، وطالبت واشنطن بـ"الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية".
جاء ذلك في بيان للوزارة اطلعت عليه الأناضول، دون ذكر السبب المباشر للاستدعاء، لكن إعلاما محليا قال إن الخطوة تأتي على خلفية قصف مواقع عسكرية للحشد الشعبي.
وتعرضت 4 قواعد يستخدمها "الحشد" لانفجارات غامضة خلال شهر، وقع آخرها مساء الثلاثاء، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية، شمال العاصمة بغداد، ويحظى بوجود عسكريين أمريكيين.
والأربعاء، اتهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، القوات الأمريكية بـ"إدخال" طائرات إسرائيلية لاستهداف مقراته العسكرية داخل البلاد.
وذكر البيان أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم "استدعى مكفيترز لعدم تواجد السفير الأمريكي في العراق".
وأكد أن "العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة، وأن العراق ليس ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية".
ووفق البيان، حث وزير الخارجية العراقي، "الجانب الأمريكي على الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية وبما يعزز التعاون المشترك في مختلف القطاعات".
وعام 2008، وقع العراق وواشنطن اتفاقية أمنية تعرف بـ"اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، وتعزيز الأمن والاستقرار بالبلد الأول.
وأضاف الحكيم، أن "العراق وحكومته يضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه".
ودعت الرئاسات الثلاث في العراق، الخميس، إلى التحقيق في تفجيرات مجهولة طالت مخازن أسلحة تابعة لهيئة الحشد الشعبي، مؤكدة رفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات والحرب بالوكالة.
ومطلع يوليو/تموز الماضي، أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بإغلاق جميع مقار الحشد الشعبي، وفك ارتباط الفصائل المسلحة بالعمل السياسي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» توفيق عكاشة: "مصر في ال3 سنين القادمين فلكياً نجمها عالي"
» "حماس كانت تستعد لاقتحام سيناء حال عدم فوز مرسي"
» تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها
» طبيب يكشف: هؤلاء الأكثر عُرضة للإصابة بالسكر
» بعد والديه وأخته.. السرطان يهاجم رئيس أوروغواي
» تونس.. الجمارك تفتّش نجل السبسي بالمطار
» إصابة 122 فلسطينيا بينهم 50 بالرصاص شرقي غزة
» الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية فى العالم
» رسالة مؤثرة من الملك سلمان للمصاب باعتداء في اسطنبول
» تلاسن بين «ريهام سعيد» و«زينة» يتطور إلى خوض في الأعراض
» اعتقال مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد