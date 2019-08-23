رئيس وزراء الهند يصل أبو ظبي في زيارة رسمية تستمر يومين

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وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مساء الجمعة، العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة تستمر يومين، من المرتقب أن تقلده الإمارات خلالها أرفع وسام في البلاد.
وقال "مودي" في تغريدة بالعربية، نشرها عبر حسابه على تويتر: "وصلت إلى أبو ظبي، اتطلع إلى عقد محادثات مع صاحب السمو ولي العهد محمد بن زايد، ومناقشة كافة المجالات وأواصر الصداقة بين الهند والإمارات".
وتابع في التغريدة ذاتها أن: "تعزيز العلاقات الاقتصادية أيضا يأتي على أجندة محادثات الزيارة".
وكانت الخارجية الهندية قالت في بيان، الأحد الماضي، إن الإمارات ستقلد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أرفع وسام في البلاد خلال زيارته للبلاد نهاية الأسبوع الجاري.
وأوضحت أن الوسام الذي يحمل اسم "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" سيكون تقديرا للقيادة المتميزة لرئيس الوزراء مودي، ولعمله على إعطائه دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" قد نوهت، الأحد، بالزيارة التي يجريها مودي يومي 23 و24 أغسطس/ آب الجاري، دون الإشارة إلى الوسام.
يشار أن زيارة مودي للإمارات تأتي في وقت تتعرض فيه حكومته لانتقادات عالمية واسعة، على خلفية تعاملها مع ملف إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، والمتنازع عليه مع الجارة باكستان.
وأعلنت حكومة مودي اليمينية في 5 أغسطس/ آب الجاري إلغاء بنود مادة دستورية تمنح الإقليم حكمًا ذاتيًا، كما قررت تقسيمه إلى منطقتين، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت لإحداث تغيير في التركيبة السكانية بالمنطقة.
كذلك تعرضت الإمارات لانتقادات على خلفية دعمها لسياسات حكومة مودي تجاه الكشميريين.
وكانت صحيفة إماراتية نقلت عن أحمد البنا، سفير أبو ظبي لدى نيودلهي، قوله إن "الخطوة التي اتخذتها الهند لإلغاء الحكم الذاتي لكشمير ستشجع على المزيد من الاستقرار والسلام" مؤكدة أن المسؤولين الإماراتيين بالهند قدموا دعمهم لهذا القرار. -

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