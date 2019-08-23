  • السبت 24 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:40 ص
بحث متقدم
توفيق عكاشة

أخطر ما قاله توفيق عكاشة عن حادث معهد الأورام

الإعلامية ريهام سعيد

"الإعلاميين" تمنع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي

سلع غذائية

خبير اقتصادي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن هذا الأمر

مختار نوح

"نوح" يروى حكايات استيلاء التكفيريين على محلات الذهب فى 40 عامًا

الاهلي

الأهلي يكتسح "اطلع برة" بـ9 أهداف في دوري الأبطال

أرشيفية

حلم الزواج بأجنبية يتحول لمآسٍ داخل محاكم الأسرة

أرشيفية

مصر تتفوق على تركيا وإسرائيل في «القوة الجوية»

أرشيفية

المعركة مستمرة.. الفساد يضرب صفوف جماعة الإخوان

أرشيفية

والدة شاب الشرقية المعاق ذهنيًا تكشف تفاصيل جديدة

صورة أرشيفية

مصري يحاول الانتحار في الكويت.. هذه هي الأسباب

بعد والديه وأخته.. السرطان يهاجم رئيس أوروغواي

عرب وعالم

تاباري فازكوز
تاباري فازكوز

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان

#

أول ظهور لزوجة «الأسد» بعد شفائها من السرطان

#

بعد معاناة.. أسماء الأسد تنتصر على السرطان

#

أول ظهور لزوجة "الأسد" بعد شفائها من السرطان

أعلنت الرئاسة الأوروغوايانية، إصابة رئيس الدولة تاباري فازكويز بسرطان الرئة.
وأضاف بيان صادر عن الرئاسة، أن "فازكويز" خضع لإجراء خزعة طبية في الرئة اليسرى.
وأشار البيان أن نتيجة الخزعة أظهرت إصابة الرئيس بورم سرطاني خبيث.
ولفت البيان أن صحة الرئيس جيدة، وأن تفاصيل العلاج سيتم تحديدها بعد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة.
وأعلن الأطباء قبل يومين، اكتشاف ورم في الرئة اليسرى للرئيس فازكويز، يعتقد أنه سرطاني.
يشار إلى أن فازكويز، هو طبيب متخصص في علاج الأورام السرطانية، وقد اختار مهنته كطبيب في هذا المجال بعد أن فقد والديه وأخته جراء إصابتهما بمرض السرطان. وأصدر فازكويز خلال دورته الرئاسية الأولى ما بين 2005-2010، مجموعة من القوانين الفعالة لمكافحة التدخين.
وكانت زوجة الرئيس توفيت بنوبة قلبية قبل 3 أسابيع.
وتنتهي ولاية الرئيس تاباري فازكويز الثانية في مارس/ آذار 2020. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» توفيق عكاشة: "مصر في ال3 سنين القادمين فلكياً نجمها عالي"
» "حماس كانت تستعد لاقتحام سيناء حال عدم فوز مرسي"
» تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها
» طبيب يكشف: هؤلاء الأكثر عُرضة للإصابة بالسكر
» بعد والديه وأخته.. السرطان يهاجم رئيس أوروغواي
» تونس.. الجمارك تفتّش نجل السبسي بالمطار
» إصابة 122 فلسطينيا بينهم 50 بالرصاص شرقي غزة
» الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية فى العالم
» رسالة مؤثرة من الملك سلمان للمصاب باعتداء في اسطنبول
» تلاسن بين «ريهام سعيد» و«زينة» يتطور إلى خوض في الأعراض
» اعتقال مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد