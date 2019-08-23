إيران: مقترحات ماكرون بشأن النووي تسير في الاتجاه الصحيح

23 أغسطس 2019 - 11:43 م

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن مقترحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن تسوية الأزمة حول الاتفاق النووي تسير «في الاتجاه الصحيح».



وقال ظريف في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» عقب لقائه الرئيس الفرنسي في باريس، اليوم الجمعة، إن «الرئيس ماكرون قدم اقتراحات الأسبوع الماضي إلى الرئيس (الإيراني) حسن روحاني، نعتقد أنها تسير في الاتجاه الصحيح رغم أننا لم نصل بعد إلى مبتغانا بالتأكيد».



وأوضح الوزير الإيراني: «ناقشنا الاحتمالات (بشأن القضية النووية). وسيبحث (ماكرون) الآن مع الشركاء الأوروبيين وشركاء آخرين لنرى في أي اتجاه يمكننا الذهاب انطلاقا من هنا».

