أخطر ما قاله توفيق عكاشة عن حادث معهد الأورام

23 أغسطس 2019 - 11:20 م

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قوة الجنيه المصري تضعف الدولار، منوهًا بأن حادث المنيل كان هدفه الأول هو ضرب السياحة، حتى يضعفوا مصادر الدخل المصري، والسياحة تعد أهم مصادر الدخل.



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة الحياة ، اليوم الجمعة، :"أي حد يفتكر أني بتكلم لصالح نظام يكون غلطان.. أنا بتكلم لمصلحة دولة"، معربًا عن انحيازه الكامل للجيش والشرطة والهيئات القضائية وجهاز المخابرات، مؤكدا أنهم أعمدة الوطن.

