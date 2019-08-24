» تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

24 أغسطس 2019 - 12:02 ص

عقبت الإعلامية ريهام سعيد على قرار إيقاف برنامجها «صبايا» على خلفية انتقادها لأصحاب السمنة المفرطة، في حلقة، الأربعاء الماضي، على قناة «الحياة».

