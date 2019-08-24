» تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

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المصريون ـ متابعات
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حسبي الله و نعم الوكيل . توكلت عليك يا رب يا اعظم و اكبر و اقوي من اي حد . انك السميع العليم
A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Aug 23, 2019 at 1:55pm PDT
حسبي الله و نعم الوكيل . توكلت عليك يا رب يا اعظم و اكبر و اقوي من اي حد . انك السميع العليم
A post shared by Reham Saeed (@rehamsaidofficial) on Aug 23, 2019 at 1:55pm PDT
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