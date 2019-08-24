» "حماس كانت تستعد لاقتحام سيناء حال عدم فوز مرسي"

24 أغسطس 2019 - 12:04 ص

قال الإعلامي مصطفى بكرى، إن جهاز الأمن القومي المصري، رصد قيام المتهم خيرت الشاطر، خلال شهر يونيو 2013، بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار للبنك الوطني بقطاع غزة التابع لحركة حماس.



وأكد بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، أن محمد بديع مرشد الإخوان، قام في فبراير 2012 بتهريب صفقة أسلحة عبر الأراضي الليبية لتسليح شباب الإخوان.

