تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بأمريكا

ذكرت مؤسسة بيكر هيوز للاستشارات والخدمات النفطية،، اليوم الجمعة ، أن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي تراجع بشدة ليفقد 19 منصة خلال أسبوع ويصل إلى أقل مستوى له منذ نحو عامين.



وأوضحت مؤسسة بيكر هيوز أن إجمالي عدد منصات النفط والغاز في البلاد بلغ خلال الأسبوع الحالي 916 منصة، بانخفاض قدره 128 منصة عن الأسبوع نفسه من العام الماضي .