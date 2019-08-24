مها أبو عوف تكشف عن آخر شيء أوصى به أسرته قبل وفاته

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عزت أبو عوف
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عزت أبو عوف

مها ابو عوف

كشفت الفنانة مها أبو عوف - شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف - تفاصيل آخر وصية طلبها الأخير وهو في مرض الموت.

وقالت "مها" في لقاء مع برنامج "أسرار النجوم" المذاع على إذاعة "نجوم إف أم" : "في آخر أيام عزت أبو عوف لم يكن يتحدث كثيرًا بأوامر الطبيب ، لكنه قال لنا (خدوا بالكم من بعض)".

وأضافت مها أن الفنان عزت أبو عوف قال في آخر لقاء تليفزيوني له إنه يتمنى أن يشفيه الله من المرض، خوفا على حزن شقيقاته بعد وفاته ، ثم دخلت في حالة من البكاء.

وكان الفنان عزت أبو عوف قد رحل عن عالمنا في شهر يوليو الماضي عن عمر يناهز 71 عاما.

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