رد ناري من ريهام سعيد على فنان سخر منها: نزلت من نظري

24 أغسطس 2019 - 07:15 ص

اندلعت مشادة كبرى بين الإعلامية ريهام سعيد والسيناريست تامر حبيب بعد سخرية الأخير من تصريحاتها عن السينما.



وقال "حبيب" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "طيب التخين ممكن يخس، إنما الريهام ده يا حرام يعمل إيه".

وردت "ريهام" على "حبيب"، قائلة: "غير إن عيب حد مثقف زيك ياخد جملة من وسط حلقة زي الناس العادية"، عيب أوي إنك تتكلم بالطريقة دي وأنت نفسك مبتقدرش ترقص وتبقي بوبي الحبوب غير لما عملت عملية وخسيت، نزلت من نظري اوي".