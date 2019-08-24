تهديد جديد لـ نتنياهو

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هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعزيز الاستيطان، وذلك ردًا على مقتل مجندة من جيش الاحتلال في انفجار برام الله وإصابة والدها وشقيقها.

وأضاف في تهديده أنه سيواصل تعميق الاستيطان، وسيعمق الجذور، معربًا عن تعازيه لأسرة المجندة.

يذكر أن مستوطنة كانت قد لقيت مصرعها وأصيب اثنان آخران، أمس الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليب غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مستوطنين أصيبوا بجراح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مستوطنة دوليب غرب رام الله بالضفة الغربية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن قواته تقوم عبمليات تمشيط بحثاً عن منفذي الهجوم قرب دوليب.


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