  • السبت 24 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:55 م
بحث متقدم
أرشيفية

تفاصيل مثيرة.. لحظة القبض على مصور النساء "الخفي"

أنصار البشير

تدشين حملة لدعم البشير على غرار "آسف يا ريس"

الملك سلمان

هدية من الملك سلمان وولي العهد تشعل مواقع التواصل

ميا خليفة

فيديو للممثلة الإباحية ميا خليفة يثير ضجة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

"الله اختارني لحرب الصين".. مقولة تحرج ترامب على الهواء

عمر البشير

عضو مجلس السيادة: 11% من أراضي الخرطوم في يد البشير

غاري راي بولز

طلب غير متوقع لـ«سفاح المثليين» قبل إعدامه

درب البحر الأحمر

درب البحر الأحمر من أفضل الأماكن السياحية في العالم

أرشيفية

السعودية تحتل هذه المرتبة فى معدل السعادة

توفيق عكاشة

عكاشة: "عُكْش مبيتكلمش لمصلحة نظام"

فيديو جريء لزوجة محرز يثير الغضب بين مشجعيه

الصفحة الأخيرة

محرز
محرز

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فيديو جديد لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير الجدل

#

نسر وأفعي يصدمان السياح بمشهد مفجع

#

فيديو لابنة أصالة وعمرو دياب يثير الجدل

#

فيديو فاضح لـ«كاردشيان» المغربية يثير ضجة

متعب

الاعتزال

جوزية

مانويل

أثار فيديو نشرته، ريتا جوهال، زوجة رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، علي صفحتها الرئيسية علي إنستجرام، الغضب بين جمهوره.

ويظهرها مقطع الفيديو وهي تسير على طريق سريع وقدميها على لوحة قيادة السيارة، وهي تبتسم في الكاميرا مع سيارتها التي تعمل بنظام القيادة الذاتية، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وقال أحد شهود الواقعة: "كان يمكن لزوجة النجم الجزائري قتل شخص ما، كان الأمر خطيرا للغاية. إنها تعتقد بوضوح أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء، لقد كانت تعرض كل شخص على الطريق المحيط بها للخطر".

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن أحد المختصين في مجال السيارات قوله: "بغض النظر عن شعور القيادة الذاتية، فإنها تظل مهمة صعبة عقليا للغاية، وهي مهمة يحتاج كل سائق إلى الاهتمام بها بالكامل".

وأضاف "من الواضح أن هذا السائق لن يكون قادرا على التوقف في حالة الطوارئ إذا لزم الأمر، وقد تكون عواقبه مأساوية".

يذكر أن القيادة بهذه الطريقة خطرة تماما ويمكن أن تؤدي إلى مأساة ليس فقط لشاغلي هذه السيارة ولكن لأشخاص آخرين على هذا الطريق السريع، وفقا لخبراء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يطعن على حكم قضائي.. لهذا السبب
» فنانة كويتية شهيرة تبحث عن زوج جديد ..وتتجاهل زوجها
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها
» تعرف على الشخص الذي اشترط حسن شحاتة وجوده في جهاز المنتخب
» فنان شهير يصدم الجمهور: كنت بشرب مخدرات
» ابنة مذيع "أون سبورت" تخطف الأضواء بعد ظهورها
» والد قائد "حراك الريف" بالمغرب يفجر مفاجأة عن نجله
» توفيق عكاشة: "مصر في ال3 سنين القادمين فلكياً نجمها عالي"
» "حماس كانت تستعد لاقتحام سيناء حال عدم فوز مرسي"
» تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها
» طبيب يكشف: هؤلاء الأكثر عُرضة للإصابة بالسكر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد