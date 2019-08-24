مفاجأة.. متعب: سأتراجع عن الاعتزال وانضم للأهلي

24 أغسطس 2019 - 09:55 ص

فجر عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر المعتزل مفاجأة حول عودته للملاعب.





وأكد عماد متعب فى تصريحاته تليفزيونية، أن لو مانويل جوزيه عاد للنادي الأهلي وتولي مهمة الفريق سأتراجع عن الاعتزال فورًا.







وتابع عماد متعب، أنه مستعد لخوض موسم واحد تحت قيادة مانويل جوزيه، مشددًا على أنه قرر الاعتزال بسبب عدم مشاركته مع الفريق ولم يستطع أن يرتدي تيشيرت غير النادي الأهلي.

