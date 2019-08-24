السعودية تحتل هذه المرتبة فى معدل السعادة

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علي محمود

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أظهرت دراسة عالمية، أن المملكة  العربية السعودية، تحتل المرتبة السابعة عالميًا في معدل سعادة البالغين بنسبة 78 %، بينما المتوسط العالمي 64 %.

وجاء الدين والصفاء الروحي، والصحة والرفاهية البدنية، من أبرز العوامل التي جعلت المملكة في تلك المرتبة.
وبينت الدراسة أن البلدان التي لديها أعلى معدل للبالغين سعداء للغاية هي أستراليا والسعودية.

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