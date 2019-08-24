"الله اختارني لحرب الصين".. مقولة تحرج ترامب على الهواء

24 أغسطس 2019 - 11:06 ص

سخر الإعلامي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها إن الله اختاره لخوض الحرب مع الصين، قائلاً: "ترامب" لا يتوقف عن إثارة الجدل والاستهجان".



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: " تصريح منفلت وعبث ويعبر عن العقيدة الصهيونية لترامب لأنه يرى أنه جزء من شعب الله المختار – كما تدعي إسرائيل – وهو واضح مع اعترافه على سيادة إسرائيل على القدس وضم الجولان السورية المحتلة إلى إسرائيل".



وتابع بكري: إن ترامب أصبح مولعًا بالتصريحات والمؤتمرات الصحفية الصاخبة والتصريحات المنفلتة التي تخرج عن أي بروتوكول رئاسي.

