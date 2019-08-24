عضو مجلس السيادة: 11% من أراضي الخرطوم في يد البشير

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صدى البلد

بكري

كشف عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، في ندوة لجان بري بعنوان "نحو التحول الديمقراطي للسلطة المدنية"، عن أن البشير وإخوانه وزوجاته حصلوا على 11% من أراضي الخرطوم بحري، وأن رئاسة الجمهورية كان لديها 200 مؤسسة تتبع لها ميزانيتها تعادل ميزانية تسيير الجهاز التنفيذي للدولة.

وفي شأن متصل، شدد التعايشي  الدعم في الوقود يجب أن يذهب لمستحقيه؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الثورة قامت لتغيير النظام وموروثه الذي أوصل السودان إلى أسوأ ما يكون وبناء نظام مدني جديد.
ووصل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير صباح اليوم السبت، إلى المحكمة في الخرطوم؛ حيث يواجه تهمًا بحيازة العملات الأجنبية، والفساد، إضافة إلى تهم بغسل الأموال، حيث ينتظر سماع شهود الاتهام في هذه الجلسة.
وكان البشير، الذي حكم السودان طوال 30 عاما، مثل الإثنين الماضي أمام  المحكمة، وسط حراسة عسكرية كبيرة.

وتتزامن المحاكمة مع بدء مرحلة سياسية جديدة في السودان، حيث بدأ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تشكيل حكومته الوزارية.

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