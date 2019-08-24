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سوق السيارات بالسودان يحتفل بـ"حمدوك".. بهذه الطريقة

عرب وعالم

حمدوك
حمدوك

علي محمود

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حرص عدد من السماسرة السودانيين في سوق السيارات بالعاصمة الخرطوم على إطلاق اسم رئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك، على آخر موديلات سيارات "تويوتا" من فئة "بوكس " 2020.

ووصلت السيارة إلى السودان مؤخرًا، وتجاوز سعرها 5 مليارات جنيه سوداني.

ويشعر الشعب السوداني حاليًا بالتفاؤل بتولي حمدوك رئاسة الوزراء في السودان؛ من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لخبرة الرجل الطويلة في مجال الاقتصاد وعلاقاته الواسعة مع المجتمع الدولي، ومسيرته العلمية والعملية.

وتخطت شعبية "حمدوك" المتعلقة بالمجلس السيادي ككل، لدرجة إطلاق اسمه على أحدث موديلات السيارات التي دخلت السودان مؤخرًا.

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