تعليق مؤثر لمغنى الحفل الدامى بالجزائر

24 أغسطس 2019 - 01:02 م

بعد الانتقادات الكثيرة التي طالت مغني الراب الجزائري، عبد الرءوف دراجي المعروف باسم "سولكينج"؛ بسبب إكماله الغناء والحفل على الرغم من وفاة 5 أشخاص في التدافع الذي حصل خلال حفله في العاصمة الجزائرية، مساء الخميس، خرج الفنان عن صمته ليوضح أنه لم يكن على علم بما حدث أصلاً.

وأعلن سولكينغ -في تغريدة له على صفحته الرسمية- في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تلقى بحزن كبير نبأ الوفاة والتدافع ووقوع الجرحى، مضيفًا: "لا أنا ولا الفنانون الذين كانوا برفقتي كنا على علم بهذه المأساة وهذه الأحداث الأليمة لا قبل ولا خلال الحفل، وهو ما يفسر استمرارنا في إحياء الحفل، لو علمنا لما صعدنا الحفل".



































































