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شوبير:

رسميًا.. رحيل أزارو عن الأهلي

الرياضة

أزارو
أزارو

متابعات- الدويني فولي

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باتت أيام المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي معدودة داخل صفوف الفريق، والرحيل عن المارد الأحمر في الفترة المقبلة بعدما هاجمته الجماهير مساء أمس الجمعة.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “رسميا الأهلي يوافق علي احتراف وليد أزارو والقرار الرسمي خلال 48 ساعة”.
وأضاف: “كما أنهى الأهلي اتفاقه مع مهاجم إفريقي جديد والإعلان خلال أيام”.

وهتفت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات استاد برج العرب لحضور مباراة الفريق أمام نظيره فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، ضد المهاجم وليد أزارو بعد إهداره العديد من الفرص.


وهتفت الجماهير ضد وليد أزارو  قائلة: “وليد أزارو مين.. تيشيرت الأهلي كبير”، وتابعت هجومها الشرس على اللاعب “سيبنا بقى يا عم خلي عندك دم”.


وفاز الأهلي على نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان بـ 9 أهداف نظيفة في إياب الدوري التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

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