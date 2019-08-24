ضربة قاصمة لـ"واتساب" و"ماسنجر".. ما علاقة الصين

24 أغسطس 2019 - 02:35 م

يتعرض كل من "الواتساب والفيس بوك والماسنجر" إلى ضربة قاصمة من تحالف صيني ثلاثي، حسب التقارير الصحفية التي نشرت التقرير.

,أشار موقع «جي إس إم آرينا» التقني المتخصص إلى أن شركة «شاومي» الصينية الرائدة، أسست تحالفا مع مواطنتيها «أوبو» و»فيفو»، لإنشاء منصة تراسل خاصة بالهواتف التابعة للشركات الثلاث.

وسيمكن من خلال منصة التراسل الجديدة تلك نقل وتبادل الملفات والصور ومقاطع الفيديو بسهولة شديدة، بمجرد إدراج الملف وتركه وإرساله إلى حساب خاص بمستخدم لأحد هواتف الشركات الثلاث. وستتميز تلك المنصة بعدم استهلاكها بطارية الهواتف أو بيانات الإنترنت، ولن تحتاج إلى أي تطبيقات خارجية، بل ستعتمد فقط على تقنية البلوتوث.