  • السبت 24 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر03:40 م
بحث متقدم
غادة عويس

عودة اليهود للسعودية.. جدال بين مذيعة الجزيرة وإعلامي سعودي

الملكة فكتوريا مع الأمير البرت

وثائق بخط اليد للملكة فكتوريا تكشف أسرارًا جديدة عن وفاة زوجها

زين الدين زيدان

زيدان يكشف مفاجأة عن "ميسي اليابان" و"خاميس"

واتساب و ماسنجر والفيسبوك

ضربة قاصمة لـ"واتساب" و"ماسنجر".. ما علاقة الصين

ريهام سعيد

فنان شهير يخصص هدية بشأن اعتزال ريهام سعيد

الجزائر

إقالة مسئول كبير بعد حادثة تدافع فى حفل غنائى بالجزائر

وزير التعليم

مفاجأة.. "التعليم": الصف الثاني الثانوي "نقل" وليس تراكميًا

إفلاس

500 قضية إفلاس بدولة خليجية

فنان شهير: أزور قبر زوجتي يوميًا عقب صلاة الفجر

جمال مبارك

مسئول سابق يكشف علاقة جمال مبارك بتأجيل مشروع الضبعة

فنان شهير يخصص هدية بشأن اعتزال ريهام سعيد

الصفحة الأخيرة

ريهام سعيد
ريهام سعيد

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

طلب إحاطة بالبرلمان لمعاقبة ريهام سعيد

#

ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام: أعتذر لكم .. وهقرب من ربنا

#

فنان سعودي شهير يهاجم ناصر القصبي ويكشف مفاجأة

#

صادم.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

علق الفنان محمد محسن على قرار إيقاف برنامج "صبايا" للإعلامية ريهام سعيد، وغرد محسن عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلَا: "إيقاف برنامج ريهام سعيد، واعتزالها العمل العام والظهور الإعلامي بلا رجعة، أنا شفت الكلام دا كام مرة قبل كدا؟ وبالمناسبة دي اللي هيقوللي اتوقفت ورجعت كام مرة ليه عندي تذكرتين هدية للحفلة اللي يختارها".

كان مجلس نقابة الإعلاميين قرر منع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج "صبايا"، الذي تقدمه عبر قناة "الحياة"، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.

كما أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة جرى تقديمها مؤخرًا.

وقرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عقد اجتماع طارئ، بمقر النقابة، لبحث موقف الإعلامية ريهام سعيد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب السمنة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي لضمان إعلام مهني مسئول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» عروسة تخطف عريسها قبل الدخلة لسبب غريب
» رسميًا.. رحيل أزارو عن الأهلي
» إطلاق النار على حافلة جنوب الأردن
» ترامب يطعن على حكم قضائي.. لهذا السبب
» فنانة كويتية شهيرة تبحث عن زوج جديد ..وتتجاهل زوجها
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. تعرف عليها
» تعرف على الشخص الذي اشترط حسن شحاتة وجوده في جهاز المنتخب
» فنان شهير يصدم الجمهور: كنت بشرب مخدرات
» ابنة مذيع "أون سبورت" تخطف الأضواء بعد ظهورها
» والد قائد "حراك الريف" بالمغرب يفجر مفاجأة عن نجله
» توفيق عكاشة: "مصر في ال3 سنين القادمين فلكياً نجمها عالي"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:33 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
مختار نوح
أرشيفية
أرشيفية
غرفة تحكم برنامج تليفزيوني - أرشيفية
رئيس شعبة الدواجن، الدكتور عبدالعزيز السيد