زيدان يكشف مفاجأة عن "ميسي اليابان" و"خاميس"

24 أغسطس 2019 - 02:43 م

لم يبدِ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تمسكه باللاعب الشاب كوبو بعد رحيله معارًا لمدة موسم بصفوف ماريوكا.









وقال ”زيدان” عن اللاعب الملقب بـ”ميسي اليابان” في تصريحات له: نريد الأفضل للاعب، وما تم اتخاذه هو الحل الأفضل.









أما عن ”خاميس” فأكد “زيدان” أنه لن يرحل عن ريال مدريد وأن موقفه لم يتغير مع الفريق.









وقال: ما الذي تغير بشأن خاميس؟: لا شيء، إنه جيد جدًا، ونحن سعداء به، سوف نعول عليه مثل باقي اللاعبين الآخرين، وهو أيضًا سعيد هُنا .







