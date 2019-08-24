زيدان يكشف مفاجأة عن "ميسي اليابان" و"خاميس"

لم يبدِ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تمسكه باللاعب الشاب كوبو بعد رحيله معارًا لمدة موسم بصفوف ماريوكا.
وقال ”زيدان” عن اللاعب الملقب بـ”ميسي اليابان” في تصريحات له: نريد الأفضل للاعب، وما تم اتخاذه هو الحل الأفضل.
أما عن ”خاميس” فأكد “زيدان” أنه لن يرحل عن ريال مدريد وأن موقفه لم يتغير مع الفريق.
وقال: ما الذي تغير بشأن خاميس؟: لا شيء، إنه جيد جدًا، ونحن سعداء به، سوف نعول عليه مثل باقي اللاعبين الآخرين، وهو أيضًا سعيد هُنا .
وتعليقاً على اللقاء المرتقب مع بلد الوليد، قال “زيدان ”: بلد الوليد أنهى الموسم الماضي بشكل جيد للغاية، هم فريق شُجاع، نحن نأمل أنّ نُصبح أفضل، ونلعب بشكل أفضل عن مباراة سيلتا فيجو، ونقدم أشياء أفضل ، مشيداً بآداء جاريث بيل الدفاعي .