فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ«هوت شورت» ساخن

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هيفاء
هيفاء

محمد فضل- متابعات

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مواقع التواصل

هيفاء

تشعل

هوت شورت

أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي ، تظهر فيها بـ«هوت شورت» وصفه النشطاء بالساخن والمثير.

وحرصت هيفاء على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة من الحفل.

أطلت هيفاء وهبى على جمهورها بإطلالة مثيرة، وارتدت هوت شورت جينز ونسقت معه بلوزة ذات أكمام مكشوفة ولكنها اتسمت باللون الفضى اللامع.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا على الفنانة هيفاء، متهمين الفنانات بتعمد إثارة الجدل بصور مثيرة وعارية خاصة أثناء تواجدهم في الساحل الشمالي والأماكن الساحلية.


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