» 7 مرشحين لقيادة منتخب مصر خلفًا لـ«أجيري»

24 أغسطس 2019 - 04:43 م

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المُكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري لمدة عام من قبل «فيفا»، أن أمر تعيين مدير فني جديد للمنتخب الأول هو من أسخن الملفات الموضوعة على جدول أعمال الاتحاد في الفترة الحالية.

وأشار «الجنايني» خلال المؤتمر الصحفي المُنعقد مساء اليوم السبت أنه تم عمل معايير معينة لتحديد مواصفات المدير الفني الجديد للمنتخب، من أجل إنهاء ذلك الملف في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الجنايني أن الاستعجال في أمر تعيين مدرب جديد للمنتخب قد يؤدي إلى نتائج عكسية، واعدًا جماهير الكرة المصرية بأن يكون الاختيار في أسرع وقت يمكن.

وعن تعيين مدرب وطني لقيادة المنتخب :"كل مدرب مصري متميز في أمر ما، وسنحلل إيجابيات وسلبيات كل مدرب سعيا لخير الكرة المصرية، وهناك 6 أو 7 مدربين مرشحين".

وكان اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة قد قرر إقالة المكسيكي خافيير أجيري من تدريب منتخب الفراعنة بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

يُذكر أن المنتخب الوطني كان قد ودّع بطولة كأس الأمم التي استضافتها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو من دور الـ 16 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.