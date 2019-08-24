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رانيا يوسف ترقص في الساحل مع مصطفى فهمي

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد فضل- متابعات

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رقص

رانيا يوسف

مصطفى فهمى

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي وترقص علي أنغام أغنية "أنا ابن مصر" لـ محمود العسيلي، أثناء تواجدها في الساحل الشمالي.

وظهرت رانيا يوسف وهي ترقص علي أغنية انا ابن مصر لمحمود العسيلي مع الفنان مصطفي فهمي كما رقصا على انغام اغنية" الهوا يا اللي طاير من الهوا " للفنانة اللبنانية فيروز من داخل أحد الحفلات.


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