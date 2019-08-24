خطف ممثلة شهيرة وتصويرها عارية

تعرضت ممثلة شهيرة في زيمبابوي للخطف على يد مسلحين قاموا بالاعتداء عليها بالضرب وتصويرها عارية بعد انتقادات وجهتها إلى الحكومة.

وقالت الممثلة ?سامانثا كورييا، المعروفة باسم "جونييتي"، إن رجالاً أتوا إلى منزلها مساء يوم الأربعاء الماضي، وعرفوا عن أنفسهم على أنهم الشرطة وعندما اقتحموا الشقة بدأوا يصفعونها وأجبروها على التوجه معهم إلى مكان مجهول، وفق ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وأشارت إلى أنهم جردوها من ملابسها والتقطوا صورا لها وهي عارية كما جعلوها تشرب من مياه "المجارير" قبل استجوابها حول شريكها ومكاتب القناة التلفزيونية حيث تعمل.

وجاء الاعتداء بعد سلسلة حوادث في الأسابيع الأخيرة، استهدفت منتقدي رئيس زيمبابوي، إمرسون منانجاجوا، وحزبه الحاكم، فيما حمل ناشطون في مجال حقوق الإنسان أجهزة الأمن في البلاد المسؤولية عن الاعتداء.

وأشارت جونييتي (33 عامًا) إلى أن الرجال صرخوا عليها قائلين: "أنت تستهزئين بالحكومة، وكنا نراقبك منذ بعض الوقت"، وأجبروها على التدحرج أرضًا.

وقالت أيضًا إنهم دفعوها إلى أداء تمرينات الجيش، ثم طلبوا منها التجرد من ملابسها، وحطموا هاتفها ببندقية من طراز AK-47 .

وفي وقت سابق من هذا العام، اعتقلت كورييا مع ممثلَين كوميديين، بتهمة الإزعاج العام بعد ظهورهم بزي الشرطة في اسكتش.



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