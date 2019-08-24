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فرنسا: هدفنا منع إيران من امتلاك السلاح النووي

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مانويل ماكرون
مانويل ماكرون

أحمد سالم - وكالات

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السلاح النووى

مانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إن هدفنا المشترك بخصوص إيران هو منعها من امتلاك السلاح النووي والحفاظ على أمن المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء غير مجدول عقده ماكرون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوبي فرنسا.

وقال ماكرون إن قمة مجموعة السبع تأتي بالتزامن مع تصاعد التوتر حول مواضيع عديدة، في مقدمتها النزاع في سوريا، والاتفاق النووي الإيراني الذي تختلف أوروبا بشأنه مع الولايات المتحدة.

وردّ ترامب بالقول: "لدينا أمور مشتركة كثيرة، نحن صديقان منذ وقت طويل.. نتشاجر أحيانا وليس كثيرا.. علاقتنا خاصة والأمور تجري على ما يرام حتى الآن"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكية.

ويناقش قادة المجموعة خلال القمة التي تستمر حتى الإثنين، جملة من القضايا، في مقدمتها الملف النووي الإيراني، والحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فضلا عن الأزمة الأوكرانية.

كما يبحثون الوضع في سوريا، والحرائق في غابات الأمازون وكيفية مكافحتها، بحسب الرئيس الفرنسي.

وفي وقت لاحق السبت، تعقد النسخة الثالثة والأربعين من قمة مجموعة السبع، بمدينة "بياريتس"الفرنسية.

ويمثل الدول الصناعية السبع الكبرى (تضم الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا واليابان وألمانيا) أصحاب أعلى المناصب في البلاد.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى فرنسا السبت للمشاركة في قمة مجموعة السبع، حيث ستناقش الديموقراطيات الليبرالية الكبرى في العالم الخلافات التجارية العالمية وملفات شائكة أخرى.

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