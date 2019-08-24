» تعرف على منافس المصري البورسعيدي بالكونفدرالية

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يلتقي فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره ماليندى بطل زنجبار فى الدور التمهيدى الثانى للكونفيدرالية الأفريقية منتصف سبتمبر المقبل.

كان فريق ماليندى قد فاز عصر اليوم على مقديشيو بطل الصومال بهدف مقابل للاشئ فى مباراة إياب الدور التمهيدي الأول من النسخة السابعة عشر للكونفيدرالية الأفريقية والتي  أقيمت على ملعب عماني بزنجبار بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبى بين الفريقين ليصعد بطل زنجبار لمواجهة المصرى البورسعيدى .

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بزنجبار أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر، فيما ستقوم مباراة العودة في مصر  أحد أيام 27 ، 28 ، 29 سبتمبر أيضًا.


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