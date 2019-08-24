السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت مسمى جامعات المعرفة الدولية، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة. 

وتهدف المؤسسة الجامعية إلى استضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لجامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة. 

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 421 لسنة 2019 بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارًا من 8/9/2019.


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