بعد إساءتها للبدينات.. هذه العقوبات تنتظر «ريهام سعيد»

24 أغسطس 2019 - 09:03 م

على خلفية تصريحاتها عن «السمنة»، التي أثارت جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء المذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا»؛ للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة.

ومن غير المعروف العقوبة التي ستوقع على ريهام عقب مثولها للتحقيق غدًا، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يصدر عنها مواقف وتصريحات مثيرة للجدل.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن اللجنة فحصت خلال اجتماعها الطارئ، الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد، موضحًا أن المجلس يستمع غدًا للممثل القانوني عنها وكذا قناة الحياة.

كان المجلس القومي للمرأة، تقدم بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى، ضد برنامج «صبايا»، مطالبًا باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه «سعيد».

وقال المجلس في بيان، إن الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة «أثارت استياء السيدات المصريات كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق»، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن.

وفي إحدى حلقاتها، سخرت مقدمة برنامج «صبايا»، من مرضى السمنة، قائلة: «الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك»، ما أُار استياء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين.

«المصريون»، حاولت التواصل هاتفيًا رئيس لجنة الشكاوى بالأعلى للإعلام، غير أنه لم يرد على الرغم من تكرار المحاولة.

فيما قالت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه ليس مخول لها الحديث عن مثل هذه الأمور، مطالبة بالرجوع إلى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس.

بدوره، قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ‎ ، إن التحقيقات ستجرى حول مدى التزام الإعلامية بميثاق الشرف الإعلامي، وكذلك بشأن ما إذا كانت تلك العبارات التي صدرت منها بقصد الحصول علي إعلانات وتحقيق نسبه مشاهده أم ماذا كان الهدف منها.

وأضاف لـ«المصريون»، أنه في هذه الحالة ستكون العقوبة تأديبيًا ولا يحوز فرض عقوبة سالبه للحرية عليها، إلا إذا ثبت أنها قصدت التميز بين المواطنين أو كانت طعنًا للأعراض.

وأشار إلى أن «ما صدر منها قد يكون زلة لسان لا يقصد منها إساءة، ففي هذه الحالة يصدر قرار بوقفها لمدة معينة أو الاكتفاء بمده الوقف أثناء التحقيقات»، لافتًا إلى أن «المجلس الأعلى للإعلام يقيم الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة مباشرة».

بدوره قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «ما صدر على لسان ريهام سعيد يمكن اعتباره سبًا وقذفًا وهو معاقب عليه؛ لأنه ليس له مبرر فعلي».

وأضاف لـ«المصريون»، أنه من المقرر أن تبلغ النيابة بذلك وبعدها يتم التحقيق معها بشأن ما صدر منها، مضيفًا أنه بعد هذه الخطوة من المتوقع تقديمها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

رئيس مجلس الدولة الأسبق، لفت إلى أن هناك عقوبات جنائية يمكن توقيعها على الإعلامية، مضيفًا: «ستكون العقوبات المقررة في حالات السب والقذف».

من جانبها، شنت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على سعيد، مضيفًة أن الأسلوب الذي تحدثت به الإعلامية عن المصريات سيء للغاية وسبب أذى نفسي للعديد من المصريات، إذ أنه افتقد اللياقة المهنية والأخلاقية، لافتة إلى أنها تجاوزت في حق العديد من المواطنين المصريين ويجب محاسبتها على ذلك.

وأشادت حسونة بالتحرك السريع للمجلس القومي للمرأة للرد على حلقة هذه الإعلامية وتقديم بلاغ ضدها للمجلس الأعلى للإعلام، إعمالًا لدوره في الحفاظ على حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها.

ولفت إلى أن استخدام هذا الأسلوب لا يليق بأي شكل للحديث عن السيدات المصريات، ولا يمكن أن يخرج من مذيع مهني يعلم حدود مهنته، ما يتطلب محاسبة هذه المذيعة وفقا للقانون.

وكان مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، قرر منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا"، من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقًا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين.

ومنعت قناة الحياة ريهام سعيد وبرنامج صبايا بعد تصريحاتها التي استفزت البعض، وتسببت في هجوم واسع على سعيد.