بعد ظهورها مع «أصالة».. «أحلام» تتحدث عن عدوتها اللدود

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أحلام وأصالة
أحلام وأصالة

أحمد سالم

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ردت المطربة الإماراتية أحلام على ظهور غريمتها المطربة الكويتية نوال مع المطربة السورية أصالة، التي تشهد علاقتها بها توترًا خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى حد إلغاء كل منهما متابعة الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت أحلام عن افتخارها بالفنانة الكويتية، مؤكدة أنهما يفتخر بهما الخليج، وقالت "نحن عينان في رأس وأعتقد أنَّ الخليج كله يفتخر بي وبها"، وذلك من خلال تعليقها على استفتاء على موقع "تويتر" للمقارنة بينهما.

واعتبرت أحلام، أن مثل هذه الاستفتاءات تشعل الفتن بين جمهور المطربتين، مطالبة الجمهور بعدم المشاركة فيها "وهاذي الاستفتاءات ما هي إلا شعالة للفتن بين جمهوري وجمهورها".

كانت صور نوال الكويتية مع أصالة أشعلت الحديث مجددًا عن توتر العلاقة بينها وبين أحلام، على خلقية دفاعها المستميت عن صديقتها الإعلامية فجر السعيد، المعروفة بهجومها الدائم على أصالة.

وكانت أحلام وأصالة المعروفتين بصداقتهما، قامتا بحظر بعضهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خلاف بدأ بمرض السعيد، وتعرضها لوعكة صحية ألزمتها المكوث في المستشفى لإجراء عملية جراحية، فقامت أصالة بكتابة تغريدة تدعم فيها فجر السعيد.

وقالت أصالة "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي، لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان فجر السعيد".

وردت أحلام على تغريدة أصالة، باعتبارها قريبة للغاية من فجر السعيد، وقالت: "هذا نفس الكلام اللي دائمًا اقوله لـ فجر عنك، إنتي ما في أطيب منك، وأصيلة، وهذا سبب حبي ليكي، شكرًا على كلامك الطيب ودعائك لفجر دليل على طيب معدنك، مو غريبة عليكِ، انتي معطاءة كل خير".

ويبدو أن أصالة لا ترغب بفتح باب لا للنقاش أو حتى الجدل مع أحلام، فردت على تعليق الأخيرة وكتبت: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير... بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن... المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

ولم تستطع أحلام تمالك أعصابها، بشأن تعليق أصالة الأخير، وهو ما دفعها لحذف تعليقها وإلغاء متابعتها وحظرها من جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، قوبل تصرف أحلام بالمثل من أصالة، التي قامت هي الأخرى بحظر المطربة الإماراتية من كل وسائل التواصل الاجتماعي.

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