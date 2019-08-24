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الزمالك وديكيداها

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الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على ديكيداها بهدف مصطفى محمد

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المصريون

الزمالك

مصطفى محمد

انتهى الشوط الأول بتقثدم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ديكيداها الصومالي، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب برج العرب، في إياب الدوري التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت البداية هجومية من جانب الزمالك عن طريق توغل بن شرقى داخل منطقة جزاء ديكاداها ونجح فى النهاية فى الحصول على ركنية لم يستغلها الأبيض وفى الدقيقة 5 مرر ساسى الكرة إلى شيكابالا الذى مررها بشكل رائع إلى بامبو داخل منطقة جزاء الفريق الصومالى ولكن لم يحسن استغلال الفرصة ليسدد الكرة أعلى من مرمى ديكاداها وفى الدقيقة 7، مرر شيكابالا عرضية من ركنية على رأس بن شرقى الذى حولها خارج مرمى الفريق الصومالى وواصل الزمالك هجماته دون جدوى.

فى الدقيقة 21، تحرك مصطفى محمد مهاجم الزمالك ليمرر إلى شيكابالا الذى مرر له الكرة مرة أخرى لينفرد مهاجم الأبيض بمرمى الفريق الصومالى ولكنه سدد الكرة فى العارضة ثم واصل الأبيض هجماته وسدد ساسى كرة مقوسة ولكنها مرت بجوار قائم الفريق الصومالى وفى الدقيقة 25 مرر المغربى أشرف بن شرقى كرة رائعة إلى مصطفى محمد الذى سددها وحاول حارس الفريق الصومالى إبعادها ولكنها سكنت شباكه وسط هتافات بعد ذلك من جمهور الأبيض الحاضرين المباراة بأعداد قليلة لمطالبة اللاعبين بمواصلة الهجوم وزيادة عدد الأهداف فى الدقائق القادمة.

توقفت المباراة فى الدقيقة 31 لعلاج محمد حسن لاعب وسط الفريق الأبيض واستغل الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق ذلك التوقف لتوجيه بعض التعليمات لشيكابالا قائد الفريق الأبيض وقام الحكم باستئناف اللقاء بعد خروج محمد حسن لاستكمال العلاج فى الخارج ومرر ساسى الكرة إلى شيكابالا الذى حولها بطريقة رائعة إلى بامبو داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد الكرة خارج المرمى وأجرى ميتشو أولى تغييرات الزمالك اضطرارياً بالدفع محمود عبد العزيز "زيزو" بدلا من المصاب محمد حسن فى الدقيقة 38 بينما أهدر كريم بامبو فرصة سجيل الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 45 ثم حرم القائم، المغربى بن شرقى من تسجيل هدفا للأبيض بعد استقباله عرضية من ركنية فى الدقيقة 46 حولها برأسية لكن جاءت فى القائم.

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