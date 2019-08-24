روسيا تعلن اختبار صواريخ باليستية في بحر بارنتس

24 أغسطس 2019 - 10:00 م

أعلنت موسكو، السبت، نجاحها في اختبار صواريخ باليستية في بحر بارنتس شمال روسيا، ردًا على التجربة الصاروخية الأمريكية الأسبوع الماضي.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيان لوزارة الدفاع الروسية إن الصواريخ الباليستية من طراز "سينيفا" و"بولافا"، وتم إطلاقها من الغواصتين "تولا" و"يوري دولغوروكي" في بحر بارنتس.

وأوضحت أن الصواريخ التي تم إطلاقها ذات رؤوس حربية من الحجم الكبير، دون أن تذكر مداها.

ولفتت الوزارة إلى أنها أكملت الدورة التحليقية المبرمجة كاملة، ونجحت في إصابة أهدافها في منطقة أرخانغيلسك وكورا في شبه جزيرة كامتشاتكا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف وزارتي الدفاع والخارجية، الجمعة، بإعداد رد متكافئ على قيام الولايات المتحدة بتجربة لصاروخ مجنح جديد، مؤكدا أن موسكو لن تنجر وراء الدخول في سباق تسلح جديد.