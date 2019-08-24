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السودان.. "نداء استغاثة" لمساعدة المتأثرين بالسيول والأمطار‎

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المصريون ووكالات

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وجه حاكم ولاية سودانية، السبت، "نداء إستغاثة واستنفار" لتقديم مساعدات إنسانية للمتأثرين بالسيول والأمطار بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لحاكم ولاية النيل الأبيض المكلف، اللواء حيدر على الطريفي، بمدينة "ربك" مركز الولاية بحسب وكالة الأنباء السودانية.
ووجه الوالي نداء استغاثة واستنفار عاجل لكافة المنظمات الوطنية والأجنبية والحكومة المركزية والخيرين بالبلاد لتقديم المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالسيول والأمطار بالولاية.
وقال إن "حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمحليات (إداريات) يفوق إمكانيات الولاية، والعون الذي تقدمه".
وأضاف الطريفي" أن محليات " السلام" و"أم رمته" و"الجبلين" و"تندلتي" تأثرث بالسيول والأمطار إلا أن محليتي أم رمته والسلام هما الأكثر تضررا.
وأعلن، حسب الوكالة الرسمية أن محليتي " السلام " وأم رمته هما منطقتا كوارث.
وتابع "وبلغ عدد المنازل المنهارة بهما أكثر من 21 ألف منزلا، وعدد حالات الوفاة 7 بالولاية".
والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، ، مصرع 54 وتضرر نحو 193 ألفاً و800 شخص، جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالسودان.
وقالت إن الفيضانات "دمرت 25 ألفاً و437 منزلا، وأتلفت (جزئيا) 12 ألفاً و202 منزلا".
ومنذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض . -

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