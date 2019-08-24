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فرنسا.. قمة مجموعة الدول السبع تنطلق بمأدبة عشاء

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انطلقت في مدينة بياريتز جنوب غربي فرنسا، السبت، قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بمأدبة عشاء أقامها الرئيس إيمانويل ماكرون على شرف الضيوف.
وشارك في المأدبة، إلى جانب رئيس البلد المضيف ماكرون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وإيطاليا جوزيبي كونتي، واليابان شينزو آبي، وكندا جاستن ترودو، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك.
وقبيل انطلاق القمة، التي تنعقد خلال الفترة بين 24 و26 أغسطس/آب الجاري، التقى ماكرون المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء الياباني كلا على حدة.
ومن المقرر أن تناقش القمة قضايا عدة أبرزها الاقتصاد العالمي والحروب التجارية المندلعة، والتعاون في مكافحة حرائق غابات الأمازون، ومكافحة العنف ضد المرأة والتأكيد على مبدأ المساواة بين الجنسين، والتحول الرقمي، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية مثل أوكرانيا وسوريا وإيران وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما من المنتظر أن يعقد القادة لقاءات ثنائية على هامش القمة.
وجرت دعوة منظمات دولية إلى القمة في مقدمتها الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة العمل الدولية، إلى جانب قادة دول جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو ومصر والسنغال ورواندا وإسبانيا وتشيلي والهند وأستراليا. -

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