» الزمالك يفوز على ديكاداها بسداسية في دوري أبطال إفريقيا

24 أغسطس 2019 - 11:00 م

انتصر الزمالك على نظيره ديكاداها بطل الصومال بـ6 أهداف دون رد في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



والتقي الفريقان اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية لخوض مباراة الإياب في البطولة القارية.



وكان الزمالك قد حقق الفوز على ديكاداها في مباراة الذهاب بسبعة أهداف نظيفة.



وتعد هذه المباراة التحدي الأول للمدير القني الجديد ميلوتين سريدوفيتش ميتشو بعد تولية المهمة رسميًا خلفًا لخالد جلال.



ومن المنتظر أن يواجه الزمالك بعد تأهله إلى دور الـ32 جينيراسيون فوت السنغالي الذي انتصر على أويلرز الليبيري.



وأهدر مصطفى محمد مهاجم الزمالك أخطر فرص فريقه في الدقيقة 19 بعد تلقيه تمريرة بينية من شيكابالا جعلته ينفرد بالمرمى تمامًا لكنه سدد الكرة بقوة في القائم الأيمن.



وسجل مصطفى محمد الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة بينية من أشرف بن شرقي.



وعزز مصطفى محمد تقدم فريقه بالهدف الثاني الذي أحرزه بتسديدة رأسية في الدقيقة 52 مستغلا عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق عبد الله جمعة.



وأحرز شيكابالا لاعب الزمالك الهدف الثالث في الدقيقة 66 بتسديدة أرضية صوبها في الزاوية اليسرى للمرمى من داخل منطقة الجزاء.



وتمكن شيكابالا من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 72 بعدما تابع عرضية عبد الله جمعة بتسديدة أسكنها المرمى.



وحصل الزمالك على ركلتي جزاء في المباراة أولهما في الدقيقة 75 والثانية بعدها بدقيقتين لكن نجح محمود علاء في تسجيل الثانية ليمنح فريقه التفوق بخماسية وأخفق في إحراز الأولى.

