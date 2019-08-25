هكذا سخر أبو تريكة من مدافع أرسنال بعد مراوغة "صلاح"

أحمد عادل شعبان
سخر محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - من الأداء الرديء لديفيد لويز - مدافع أرسنال - بعدما تمكن النجم المصري محمد صلاح من خداعه مرتين خلال مباراة ليفربول مع المدفعجية.
وقال "أبو تريكة" في الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورتس" : "صلاح قدم مباراة كبيرة للغاية، بعدما سجل هدفين، وساهم في خلق مساحات كبيرة لفريقه.
وأضاف "أبو تريكة" مازحًا: "صلاح كلفت ديفيد لويز بلغة الكورة وجعل مدافع أرسنال يبيع نفسه.. لويز ترك صلاح اعتقادًا منه أنه يلعب ضمن تشكيلة الأرسنال"".
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